اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإحصاء: 11.6مليار دولار انخفاضاً بقيمة فاتورة الاستيراد خلال أول 7شهور من عام 2023

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:36 ص
الإحصاء: 11.6مليار دولار انخفاضاً بقيمة فاتورة الاستيراد خلال أول 7شهور من عام 2023 صادرات - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%.
 

وكان أعلى عشر سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:

 
1. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 43.1%.
2. البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 52.3%.
3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.2%.
4. فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.
5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 26.8%.
6. سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.1%.
7. ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.5%.
8. لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.6%.
9. تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 98.1%.
10. التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 99.4%.
 

أعلى عشر دول انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:

 
1. السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.
2. الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 21.6%.
3. أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 29.1%.
4. البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 39.9%.
5. تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.3%.
6. الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.2%.
7. الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 31.8%.
8. كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 34.3%.
9. رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 58.6%.
10. فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 28%.

جهاز الإحصاء

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