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التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:06 م
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم لدعم فلسطين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم
كتب سمير حسنى

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أطلقت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم اليوم الخميس، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.
 
يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.
 
وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما  يتم  بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى  سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم (1)
 
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم (2)
 
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم (3)
 
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم (4)
 
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم (5)
 
التحالف الوطنى يطلق حملات للتبرع بالدم (6)

 


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