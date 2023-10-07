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فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى والتأهب

السبت، 07 أكتوبر 2023 10:57 م
فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى والتأهب فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء فى بيان له، رفع حالة الطوارئ والتأهب استعدادا لوصول أى حالات جرحى فلسطينيين للجانب المصرى عبر معبر رفح.

 

وترأس الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء اجتماعا طارئًا ضم المتطوعين وتم خلاله إعلان رفع حالة الطوارئ للاستعداد من جميع الفرق الطوارئ والدعم النفسى وإعادة الروابط الأسرية والتقصى والإسعافات الأولية.

 

وفى مستشفى العريش العام تواصلت الاستعدادات لاستقبال أى جرحى يتقرر نقلهم من قطاع غزة لتلقى العلاج فى مصر، كما عكف فريق متطوعين بمكتب خدمة المرضى بالمستشفى على تجهيز فرق تطوعية لتقديم الخدمات للمصابين ومرافقيهم وتجهيز مقرات إقامة وإعاشة لهم حال وصولهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتنظيم عمليات التبرع بالدم بالتنسيق مع فرع بنك الدم بالعريش، وتوفير مستلزمات المصابين ومرافقيهم الأساسية.

 
فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء (1)
فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء 

فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء (2)
فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء 

فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء (3)
فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء 

فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء (4)
فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء 

فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء (5)
فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء 

 


شمال سيناء

العريش

الهلال الاحمر

بنك الدم

غزة



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