الرئيس السيسى يؤكد لريشى سوناك ضرورة ضمان انتظام وصول المساعدات لغزة.. إنفوجراف

- أوضح الرئيس السيسى تواصل جهود مصر للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة

• مؤكدا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون الانزلاق فى مسار دموى سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها

• أكد الرئيس ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

• وشدد الرئيس على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعى للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة