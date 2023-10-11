مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى طفل مصرعه غرقا، وأصيب 4 أشخاص آخرون بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام؛ حيث تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى العام بكفرالشيخ، تفيد بوصول جثة طفل غريق، ومصابين في حوادث متفرقة بمركزي كفر الشيخ والرياض، بالفحص تبين من سجلات المستشفى، وفاة الطفل، "يوسف. خ .ع"، 7 سنوات غرقا فى ترعة بقرية الشمارقة.

وأصيب كل من: "زين .ا.م"، 63 سنة، من المنصورة، "إبراهيم .أ.ا"، 40 سنة، من المنصورة، "بجروح وكدمات"، فى حادث انقلاب سيارة على طريق أبورية بالرياض، كما أصيب كل من "أحمد.ر.م"، 18سنة، من الكفر الجديد، "بجروح متفرقة"، نتيجة طعن بسكين في مشاجرة، و"جمال.ا.ش"، 50 سنة، من مسير، "بكدمات وسحجات متفرقة"، فى حادث سيارة.