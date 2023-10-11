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سناتور أمريكى: الحصار الإسرائيلى على غزة "انتهاك خطير للقانون الدولى"

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:02 م
سناتور أمريكى: الحصار الإسرائيلى على غزة "انتهاك خطير للقانون الدولى" غزة
أ ش أ

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انتقد السناتور بيرنى ساندرز عن ولاية فيرمونت الأمريكية، اليوم الأربعاء، قيام القوات الإسرائيلية بقطع الكهرباء والغذاء والوقود والمياه عن أكثر من مليونى نسمة فى قطاع غزة، واصفا ذلك بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي" من شأنه أن يتسبب فى مئات من القتلى والجرحى ومعاناة آلاف الأطفال.

وقال ساندرز - فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "إن استهداف المدنيين جريمة حرب، بغض النظر عمن ارتكبها.. إن حرمان إسرائيل الشامل من الغذاء والماء والضروريات الأخرى لغزة؛ يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى ولن يفعل شيئًا سوى الإضرار بالمدنيين الأبرياء".

وأضاف: "علينا أيضا أن نصر على ضبط النفس من جانب إسرائيل، التى تهاجم غزة، وأن نعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. دعونا لا ننسى أن نصف مليونى شخص فى غزة هم من الأطفال. الأطفال والأبرياء لا يستحقون العقاب على أفعال حماس".

 

 


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