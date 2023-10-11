وذكرت الوزارة - فى بيان، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أنه خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولتين من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، موضحة أن وسائط الدفاع الجوي الروسية تمكنت من اعتراض طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك.

من جهته، قال محافظ مقاطعة بريانسك بوغوماز، إنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين في السماء فوق منطقة سوراجسكي بمقاطعة بريانسك.

وشدد المحافظ على أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث، مضيفا "تعمل كل أجهزة الهيئات ذات العلاقة في مكان وقوع الحادث، مشيدا بجهود وحدات الدفاع الجوي في الجيش الروسي".

من ناحية أخرى، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 82 مرة خلال اليوم الماضي بمختلف أنواع الأسلحة؛ ما أدى إلى إصابة مدني.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بروكودين قوله: "خلال اليوم الماضي، أطلق الروس 435 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وصواريخ جراد MLRS والدبابات وقاذفات القنابل اليدوية والمحمولة والطائرات بدون طيار على المنطقة، وتم قصف الأحياء السكنية ومؤسسة تعليمية في ناحية بيريسلاف.

كما أوردت الوكالة أن الجيش الروسي شن غارتين صاروخيتين، و76 غارة جوية، و83 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المأهولة بالسكان خلال اليوم الماضي.