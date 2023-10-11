تربية رياضية بالإسكندرية بنين تنظم ندوة بعنوان "الرياضة وحرب أكتوبر 50 عاما من العزة"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان" الرياضة وحرب اكتوبر 50 عام من العزة " يحاضر فيها الكاتب الصحفي ياسر أيوب وبحضور الدكتور محمد عبد الحميد بلال عميد الكلية، والدكتور مهاب عبد الرزاق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء محمد فتحى ابو النصر معاون رئيس الجامعة للشئون الإدارية والاستاذ طارق الوكيل عضو مجلس الكلية واللواء طارق حسن مدير منطقة الإسكندرية للمينى فوتبول ولفيف من رجال الأعمال والمهتمين في القطاع الرياضي .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بلال عميد الكلية أن الرياضة تستطيع أن تصنع التاريخ وتحرك المجتمعات وان كلية التربية الرياضية استطاعت أن تكون اول كلية رياضية في الشرق الأوسط تعقد درجات علمية مشتركة مع عدة جامعات دولية مثل جامعة إيست لندن وجامعة مانشيستر مترو بولتن والتى ستبدء الدراسة بها فى خريف 2024 مؤكداً أن الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه تتبنى فكر الجمهورية الجديدة التي دعا لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تغير مفهوم التربية الرياضية لمفهوم العلوم الرياضية مشيرآ أن ما يميز الرياضية ارتباطها بكافة العلوم كما ثمن سيادته الندوة باعتبارها ارشيف لدور الرياضية خلال حرب اكتوبر وتحكى عن بطولات ومشاركات كافة القطاع الرياضي في الملحمة التى سطرتها القوات المسلحة المصرية .

وفى كلمته اكد الدكتور ياسر ايوب على الدور الكبير للرياضة في حرب اكتوبر كجزء أساسي من خطة الخداع الكبرى التي قامت بها القوات المسلحة لخداع العدو واضاف أن ارشيف الرياضه المصرية سيظل يتذكر مباراة ناديي غزل المحلة والطيران والتى أقيمت في أثناء عبور الجيش المصرى مانع قناة السويس المائى والتى كانت تطبيق لخطة الخداع الاستراتيجية حيث أصدرت التعليمات بأعطاء مساحة كبيرة لصفحات الرياضة ومباريات كرة القدم وتسليط الضوء على نجم الزمالك الجديد حسن شحاته، مضيفاً أن مصر خاضت معركتها في كافة الميادين بما فيها ميدان الرياضة الذى كان له دور في أكبر خطة خداع افقدت العدو توازنه وتركيزه.

،واردف قائلا أن اللياقة البدنية للجنود جعلتهم يصنعون المعجزات فى عبورهم للمانع المائى والحاجز الترابي المنيع ويحملون أسلحة ثقيلة فوق أعناقهم بكل بسالة وكان السبب في ذلك كثرة التدريبات البدنية للمقاتلين وتضمنت الندوة فيلم تسجيلي عن حرب اكتوبر استمر عرضه لدقائق.