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بلينكن: نتابع مع إسرائيل لتحديد مواقع المفقودين الأمريكيين

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 09:43 م
بلينكن: نتابع مع إسرائيل لتحديد مواقع المفقودين الأمريكيين بلينكن
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الشرق الأوسط في زيارة تشمل إسرائيل والأردن.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي :"نتابع مع إسرائيل لتحديد مواقع المفقودين الأمريكيين، ونشر حاملة الطائرات الأمريكية يهدف لمنع أي محاولات لاستغلال الوضع بالمنطقة".

وفى وقت سابق قطعت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إفادتها على الهواء عن تطورات الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب غارة عنيفة في محيط مستشفى الشفاء الذي تقف فيه الزميلة أثناء حديثها.

وقالت عوكل: "سوف نوافيكم بتفاصيل الغارة الجوية التي يشنها جيش الاحتلال بعد انتهائها"، واستأنفت "المستشفيات في قطاع غزة وصلت للحد الأقصى في التعامل مع الحالات المصابة ولا توجد مستلزمات طبية وهناك نقص شديد في الوقود وبالتالي لن يستمر عمل المستشفيات في قطاع غزة لفترة طويلة".

ومن جانبه، أكد ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني حاليا من انقطاع كامل للتيار الكهربائي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.


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