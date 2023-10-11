الغرف التجارية: خفض سعر الزيت والسكر بداية من السبت المقبل

إبراهيم حسان

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع ، التي أطلقتها الحكومة، والتي ستطبق بداية من السبت المقبل.

وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارات فورية لتنفيذ كل ما ييسر خفض الأسعار.

وتابع الدكتور علاء عز: نأمل في أن يقل التضخم خلال الـ6 شهور المقبلة حتى لا نحتاج مبادرة تخفيض الأسعار، معلقا: تم رئيس الوزراء قرر إعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية لـ6 شهور مقبلة.

واستكمل عز: مصر استقبلت 60 ألف طن فول، و150 ألف طن أرز، 250 ألف طن أرز من الهند، توفير السكر بـ27 جنيها بعد قربة 40 جنيها، والزيت سيتم خفض سعره من 15 لـ25%، منوها أنه تم طباعة السعر الاسترشادي على العبوات.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن رئيس الوزراء طالب بخصومات يشعر بها المواطن، متابعا: غدا سيتم إعلان قائمة الأسعار الخاصة بالمنتجات التي ستتوفر في مبادرة خفض الأسعار، متابعا: "نحاول محاربة التضخم بالإمكانات الممكنة حتى زيادة التصنع والمكون المحلي، والـ7 سلع تشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي بجانب البيض والدواجن".

وعلق عز قائلا: «من يوم السبت المقبل سيتم توفير كل المنتجات بسعرها في مبادرة تخفيض الأسعار، وهناك شركات بدأت في النزول للأسواق لسرعة تغطية المحافظات حتى يوم السبت المقبل، ومبادرة خفض الأسعار ستكون في سلاسل الإمداد الطبيعية للشركات وليست في شوادر كما هو معروف عن المبادرات السابقة.

واختتم: «كل المنتجات ستصل سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، وهناك العديد من المبادرات التي سيتم طرحها لتخفيض أسعار المنتجات، ونتواصل مع شركات الجملة والتوزيع لخفض أسعار المنتجات».