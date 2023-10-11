متحدث الحكومة: تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل لـ25% بداية من السبت ولمدة 6 أشهر

إبراهيم حسان

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسألة خفض الأسعار أولوية رئيسية على أجندة الدولة المصرية، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن بالتعامل مع هذه القضية الملحة التي تمس المواطن المصري، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

أضاف الخشن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن السلع الأساسية التي ستشهد انخفاضا في الأسعار (الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر والزيوت)، وباستهداف خفض من 15% إلى 25%، وهناك أيضا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15% وفقا للمستهدف.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "خفض الأسعار سيكون بشكل مباشر بداية من السبت المقبل، والهدف من ذلك تخفيض الأسعار ثم تثبيت الأسعار حتى لا يكون هناك تقلب في الأسعار في الفترة المقبلة".

وأكمل: "منهجية المبادرة تعتمد على التعامل وفقا لآليات السوق، وهذا ليس تسعيرا جبريا ولكن أسعار توافقية تم التفاهم عليها مع القطاع الخاص، بناء على قرارات اتخذتها الدولة على أن تسري لمدة 6 أشهر كإطار زمني مبدئي".