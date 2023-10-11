أسباب زيادة الوزن المفاجئة

كتبت فاطمة ياسر

زيادة الوزن المفاجئة يجب البحث فى أسبابها لمعرفة إذا كانت ناتجة عن مرض عضوي أم لا، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن دون أي مقدمات، وفقا لدكتور أحمد رفعت استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.

أكد الدكتور رفعت أنه يمكن تتسبب بعض الأدوية زيادة الوزن بسرعة ومنها أدوية السكر وضغط الدم والاكتئاب، وبالتالي يجب الحذر جيدا عند تناول هذه الأدوية واستشارة الطبيب المختص عند ظهور أي مضاعفات، كما أكدت بعض الدراسات الطبية، أن الأرق وقلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن حيث يعتاد الأشخاص الذين يعانون من الأرق من تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات لزيادة مستويات الطاقة بالجسم، وهذا قد يتسبب في زيادة وزن الجسم بشكل ملحوظ.

كذلك أوضح أنه من المعروف أنه عند الإقلاع عن التدخين يزداد الوزن، والسبب في هذا الأمر يرجع إلي أن النيكوتين يحد من فرط الشهية، وبالتالي فإن الابتعاد عن التدخين يزيد من فتح الشهية والإفراط في تناول الطعام ومن ثم زيادة وزن الجسم.

ويضيف استشاري السمنة والحافة قائلا: أنه أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن النساء اللاتي تعانين من متلازمة تكيس المبايض هن أكثر الفئات عرضة للإصابة بزيادة الوزن المفاجئة وذلك نتيجة إنتاج المبيضين للكثير من الهرمونات، حيث تشمل أعراض الإصابة زيادة الشعر على الظهر أو الصدر أو البطن وعدم انتظام فترة الدورة الشهرية وحب الشباب، لذا يجب المتابعة مع طبيب.