وزير النقل: تخصيص 2 تريليون جنيه لتحديث المنظومة تصل لـ3 تريليونات في 2030

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قال كامل الوزير وزير النقل في كلمته بمؤتمر حكاية وطن في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أبرز إنجازات النقل في الـ9 سنوات الماضية كانت وضع خطة لتحديث عناصر منظومة النقل في كافة القطاعات ولتنفيذ الخطة تم تخصيص 2 تريليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليون في 2023.

وأضاف: مشروعات السكك الحديدة في 2014 كنا نستطيع نقل 900 ألف راكب يوميا، وفى 2023 أصبح نستطيع نقل 1.2 مليون راكب يوميا وارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، ومتوقع أن ننفق 75 مليار جنيه لنصل إلى 2 مليون راكب يوميا و13 مليون طن بضائع سنويا ولنصل إلى معايير السلامة العالمية.

في 2014 كان لدينا جرارات 791 جرارا فيها 400 صالح بكفاءة 60 % والبقية عاطلة بالكامل، في 2023 عندنا 210 جرارات جديدة بالكامل و594 جرارا صالحا بكفاءة 80%، و186 عاطلا ولها عقود تجديدات ولها عقود ونعمل عليها.