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محافظ الغربية يسأل طلاب مدرسة عن المشروعات القومية.. اعرف الإجابة "فيديو"

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:56 م
محافظ الغربية يسأل طلاب مدرسة عن المشروعات القومية.. اعرف الإجابة "فيديو" جولة المحافظ
الغربية مصطفى عادل

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ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولته لتفقد بدء العام الدراسى الجديد، طلاب مدرسة الشهيد محمد الدرة بمدينة المحلة الكبرى عدة اسئلة حول المشروعات القومية الهامة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته داخل فصول المدرسة، التى رافقه فهيا المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومنى عطا مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة.
 
 
وبدأت الاسئلة بسؤال الطلاب عن الشهيد محمد الدرة المسمي باسمه المدرسة فأجابه أحد الطلاب عن الشهيد وقدم نبذة صغيرة عنه،
كما سأل المحافظ الطلاب عن مدى معرفتهم بالمشروعات القومية الموجودة في مصر، وحرص الطلاب على الاجابة، حيث اكدوا أن من بين هذه المشروعات القومية مبادرة حياة كريمة ، الطرق والكباري، ومشروعات الرى وتبطين الترع، والجمهورية الجديدة، والعاصمة الادارية الجديدة 
 
وطالب محافظ الغربية الطلاب بتكثيف القراءة حول هذه المشروعات القومية لانهم هم قادة المستقبل، كما طالبهم بالمذاكرة والاجتهاد طوال السنة الدراسية ليكونوا من بين المتفوقين.
 
 
 

اخبار المحافظات

حياه كريمه

المشروعات القومية

محافظ الغربية

المحلة

وكيل تعليم الغربية

العام الدراسي الجديد



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