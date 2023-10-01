"دافنشي قنا".. "أحمد" فنان يبدع في رسوم البورتريه بالفحم للنجوم.. صور

قنا صابر سعيد

يمسك الشاب ريشته وقلمه لساعات طويلة على مدار اليوم لينجز لوحة واحدة بعناية ودقة لتخرج في النهاية صورة طبق الأصل، فموهبته في ذلك المجال أهلته ليصبح واحد من أفضل الرسامين في المحافظة حتى أطلق عليه العديد "دافنشي قنا" لإتقانه الموهبة ورسوم البورتريه وكذلك الرسوم الطبيعية والرسوم على الحائط التي تحتاج إلى مهارة ودقة أكثر، فالشاب الذي درس مجال التجارة سلك طريقا مختلفا عن دراسته ليمسك بالريشة بدلًا من الآلة الحاسبة ويمكث بالساعات داخل مرسمه الصغير وكذلك بالمنزل ليحول شغفه وموهبته إلى لوحة تحكي تفاصيل مجهود من قام برسمها.

وصور البورتريه المحلية إلى رسوم شخصيات عالمية مثل محمد صلاح، فصورته تزين أحد الجدران على مساحة كبيرة رسمها أحمد حسن، رسام من مدينة قنا، ليعكس براعته في رسوم الحائط كذلك رسم عدد من الفنانين داخل مصر والتقط صورًا تذكارية معهم بجانب رسوماته، واستخدم حسن أنواعًا مختلفة من الألوان لكنه تميز أكثر في الرسم بالفحم والرسومات التعبيرية، ويتطلع أن تصل رسوماته للعالمية وأن يفتتح أكاديمية لتعليم الفنون وفي مقدمتها الرسم.



قال أحمد حسن، رسام بقنا، إنه عشق الرسم في مرحلة مبكرة وهو في الدراسة الابتدائية واستمر في التعلم حتى وصل إلى مستوى جيد، وحافظ على التفوق في دراسته حتى التحق بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي وتخرج منها ولكنه لم يترك موهبته التي لاحقته لسنوات طويلة ولاسيما بعد تشجيع العديد له في مراحل التعليم الأساسي ومساندة ودعم أصدقائه له ومن يقوم برسمهم.



وأوضح حسن، أن هناك أنواع عديدة للرسم وكذلك خامات عدة تتيح للرسام أن يخرج المنظر بصورة رائعة تؤهله أن يتحل مكانًا بين الفنانين سواء في محافظته أو خارجه، كما أنه تميز في الرسم بالفحم عن الألوان واستخدام أنواع أخرى من الأحبار، واستمر في الرسم بالفحم ورسم مناظر البورتريه والمناظر التعبيرية ورسومات الأطفال، ورسومات الحوائط التي تحتاج إلى وقت كبير وجهد أيضًا لأنها تستخدم أنواع خامات مختلفة وترسم بأبعاد تحتاج إلى الدقة.



وأشار أحمد حسن، أنه رسم العديد من الشخصيات سواء داخل مصر أو خارجها ومنهم رسومات لمحمد صلاح وويل سميث ومحمد عادل إمام وحماده هلال وغيرهم الكثير، كما أنه التقط صورًا تذكارية مع فنانين بجانب رسوماته منهم حماده هلال بشخصية المداح، لافتًا أن الوقت المستغرق في الانتهاء من لوحة واحدة من ساعتين إلى 4 ساعات متواصلة، كما أن هناك لوحات تستغرق 10 ساعات وإحدى اللوحات استغرقت 10 أيام وذلك لكثرة التفاصيل المتواجدة في الرسمة.

ولفت حسن، أن من أمنياته افتتاح أكاديمية لتعليم الفنون والرسم للأطفال بشكل مجاني، وذلك بعد كثرة الطلبات من أشخاص لتعليمهم الرسم، وأيضا أن تصل رسوماته للعالمية وأن يصل لمستوى عال من خلال أعمال الفنية التي أصبحت مهنته التي توفر له الدخل وكذلك أن يتعلم أكثر من نوع رسوم ويتقنها.



أحمد حسن بجانب رسوماته



أحمد حسن فنان قنا



أحمد حسن مع رسمة له



الشاب داخل مرسم



الشاب مع حمادة هلال



رسمة للشاب



رسمة لمحمد إمام