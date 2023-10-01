

وأفادت الداخلية - في بيان - بأنه تم خلال العمليات ضبط 216 تونسيا و667 من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 من جنسيات مختلفة وتمّ الاحتفاظ بـ 41 منهم، وإحباط 10 محاولات اجتياز الحدود البحرية وإلقاء القبض على 26 شخصا من بينهم 14 فردا من دول إفريقيا، جنوب الصحراء والساحل، كما تمّ ضبط 48 شخصا من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة والاحتفاظ بـ32 فردا منهم.



وأشارت إلى أنه تم حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 44 ألف دينار و1250 يورو و14 سيارة و 3 شاحنات، و 20 سترة نجاة و57 هاتفا جوالا وإتلاف مركبين حديديين، إضافة إلى الاحتفاظ بـ 22 شخصا من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء من أجل دخول الأراضي التونسية عبر معابر غير رسمية.



وأوضحت أن المجهودات الأمنية لوحدات الأمن والحرس الوطنيين في إطار الحفاظ على الأمن العام خلال الحملة الأمنية المذكورة أفضت إلى الاحتفاظ بعدد 34 شخصا متورطين في قضايا قتل، ومخدرات وسرقة وتهريب و4 أشخاص من أجل تكوين عصابة مفسدين وضبط منقولات أثرية بهدف الاتجار فيها وايقاف شخصين من جنسيات أفريقية من أجل جريمتي المخدرات والسرقة باستعمال العنف والاحتفاظ بعدد 169 شخصا مفتش عنهم، إضافة إلى حجز 9 سيارات و66 دراجة نارية و مبلغ مالي يقدر بحوالي 10 آلاف دينار وكمية من المصوغات والتجهيزات المنزلية وعدد من الهواتف الجوالة وتحرير 66 محضرا و79 مخالفة مالية.