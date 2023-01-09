وزير قطاع الأعمال: نعمل على التوسع بزراعة القمح وزيادة مساحته إلى 50% بتوشكى

كتب عبد الحليم سالم

ندرس إقامة مصانع للجلود وإنتاج الأعلاف ومزارع للتسمين من خلال شركة جنوب الوادي



مراجعة خطة الشركة لاستصلاح الأراضي وزيادة معدلاتها.. وزراعة محاصيل جديدة مثل البصل وبنجر السكر

تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، مشروعات شركة جنوب الوادي للتنمية وزمام الأراضي التابع لها في منطقة توشكى التابعة لمحافظة أسوان.

ورافق الوزير، خلال الجولة، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والوفد المرافق له، في حضور قيادات الشركة القابضة للتشييد وشركة جنوب الوادي.

وقام المهندس عصمت بتفقد مساحات محصول القمح والتي تصل 4 آلاف فدان خلال الموسم الحالي، ووجه بضرورة زيادة المساحة واستخدام الأراضي المستصلحة لزراعتها بالمحصول لتصل مساحة القمح إلى 9 آلاف فدان، مع ضرورة الحرص على تطبيق الدورة الزاعية للحفاظ على جودة التربة.

وشهد المهندس محمود عصمت مساحات البرسيم الحجازي التي يتم زراعتها لتوفير وإنتاج الأعلاف اللازمة إلى ما يقرب من 40 ألف رأس ماشية في المحجر البيطري، و يتم ذبحها من خلال المجزر الآلي لتوفير اللحوم اللازمة للمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

تفقد الوزير أيضًا زراعات المانجو والنخيل، والتى يتم زراعتها في الأراضي غير المستوية وتصل مساحتها إلى 1300 فدان، وراجع موقف الزراعات التجريبية مثل القطن، الفول الصويا، البصل، وبنجر السكر، ووجه بالتوسع في المحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس وفول الصويا، في إطار السياسة العامة للدولة بتقليل الفجوة الاستيرادية في مجموعة الزيوت.

كما راجع وزير قطاع الأعمال العام خطة استصلاح الأراضي بالشركة، و وجه بزراعة الأراضي الجديدة بمحصول القمح لتبلغ مساحته 50% من إجمالي الأراضي المزروعة في الشركة.

وناقش المهندس "عصمت" المشروعات الجديدة مثل مصنع الأعلاف واستخدام المجاري المائية المغلقة في إقامة مزارع سمكية، ومصنع الجلود والجيلاتين والكولاجين.

وراجع الوزير طرق وأساليب الري المستخدمة ومنها الري المدفعي والري المطري، بالإضافة إلى الري بالرش، ووجه بالتوسع في زراعة محاصيل الغذاء خاصة القمح والمحاصيل الزيتية.

في ختام جولته، تفقد وزير قطاع الأعمال العام المحجر البيطرى للماشية، والمجزر الآلي، وعددًا من المزارع المحيطة للوقوف على الطرق المستخدمة في الزراعة بها ونوعية المحاصيل التي يتم زراعتها.