اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أكبر مجزر آلى في الصعيد بتوشكى.. صور

الأحد، 08 يناير 2023 09:27 م
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أكبر مجزر آلى في الصعيد بتوشكى.. صور د. محمود عصمت خلال الزيارة
كتب عبد الحليم سالم

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تفقد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، المجزر الآلي بشركة جنوب الوادي للتنمية في توشكى، الذي يعد أحد أكبر المجازر المتطورة في مصر.

وتابع الوزير مراحل وعمليات التشغيل داخل المجزر حيث استمع الى شرح حول عمليات التشغيل واستقبال الابقار من السودان وسبل التعامل معها .

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ودشنت وزارة قطاع الأعمال العام ،مجزرًا آليًا تابعا لشركة جنوب الوادي للتنمية، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عام 2020 ، حيث يعد المجزر من أكبر المجازر المتطورة في مصر بتكنولوجيا حديثة، ويذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه.

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ويتم استغلال مجزر توشكى في ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادي مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.

ويتضمن المشروع أيضا محجر بيطرى يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، بجانب زراعات من الأعلاف على مساحة نحو 1000  فدان.

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يشار إلى أن المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد دراسة لإقامة العديد من المشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.

 


توشكى

جنوب الوادى

مجز الي

قطاع الاعمال العام

محمود عصمت

وزير قطاع الاعمال



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