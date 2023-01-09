اليوم السابع
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تدشين محطة معالجة الأشراف البحرية بقنا لخدمة 150 ألف مواطن.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 06:00 ص
تدشين محطة معالجة الأشراف البحرية بقنا لخدمة 150 ألف مواطن.. صور جانب من متابعة تنفيذ المحطة
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،تنفيذ عشرات المشروعات ،ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن المشروعات المتنوعة للهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى وباقى المؤسسات، ومن بين تلك المشروعات المهمة محطة معالجة الاشراف البحرية بمحافظة قنا التي نفذتها الشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد .

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وتعد محطة معالجة الاشراف البحرية بمحافظة قنا التي تم البدء فيها بحضور المهندس على الصاوى ،رئيس مجلس إدارة شركة العبد وقيادات المحافظة من أهم محطات المنطقة حيث تخدم نحو 150 الف مواطن في 7 قرى شمال قنا وذلك بحسب بيانات فرع الصعيد بقيادة المهندس ناجى علوان مدير الفرع السابق ورئيس العمليات في الشركة حاليا .

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وتقام المحطة على مساحة 280 فدان بنظام برك الاكسدة  ، وصل معدل عملها لنحو 40 الف متر يوميا ، وتم تنفيذها في 20 شهر ، بتكلفة 350 مليون جنيه .

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وتعد المحطة جزء من مشروع متكامل في المنطقة يضم محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرح وشبكات ، كما تضم  3 حوض لاهوائى بمساحة 28 فدان وو3 حوض ترددي مساحة 71 فدان و12 حوض النضاج 21 فدان وحوضين تخزين على مساحة 3 افدنة .

وتستفيد من المحطة قرى الاشراف البحرية واولاد عمرو والغوصة والبطاطخة والقناوية والمخادمة والشيخ عيسى واولاد سرور.

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قنا

العبد

الصرف الصحى

ناجى علوان

الاشراف البحرية

حياة كريمة



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