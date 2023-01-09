شوربة العدس والبصل الأخضر على رأس الأطعمة الصحية فى عز البرد

كتبت أمل علام

مع هطول الأمطار والشعور الشديد بالبرد تحتاج أجسامنا لبعض الأطعمة والمشروبات التي تشعرنا بالدفء خلال الشتاء البارد، وتقينا من نزلات البرد والإنفلونزا.

وتقدم الدكتورة صفاء الحسينى استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، أهم النصائح للمصريين وفي تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، بعض الأطعمة والمشروبات الصحية التي تشعرنا بالدفء وتزيد من كفاءة جهاز المناعة لدينا، موضحة أنه يجب تناول الأطعمة التي تزيد من المناعة مثل الخضراوات الطازجة لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة والموالح مثل البرتقال واليوسفى والنكتارين، لأنها تحتوى على فيتامين C، كما يكمن تناول الفراولة، والطماطم، لأنها يحتويان على فيتامين سى أيضًا والذى يمنع نزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة، أن العسل مهم جدًا فهو فيه شفاء للناس، ويمكن تناول ملعقة عسل في الصباح لزيادة مناعة الجسم.

وقالت إنه من الضرورى تناول المشروبات الدافئة التي تريح الجهاز التنفسي، وتمنع الميكروبات، والحرص على الشوربة الدافئة مثل شوربة الخضار، وشوربة العدس لأنها تشعرك بالشبع والدفء، وشوربة الكريمة باللبن والفراخ، لكى تكون وجبة متكاملة، والاهتمام بتناول الزبادى لانه يحتوى على البروبيوتك لأنه يحتوى على مواد حية تزيد من البكتيريا النافعة التي تقوى مناعة الجسم ضد الميكروبات، والأطعمة المحتوية على البريبيوتك والتي تتكون من الألياف، مثل الثوم والبصل، ويوجد حاليًا البصل الأخضر، والذى يمكن وضعه على السلطة مع تناول الثوم الطازج لأنها يعملان على تقوية جهاز المناعة ويمنعا الإصابة بالفيروسات والبكتيريا.



الزبادى يقوى مناعتك

وأضافت، أنه يجب الحرص على تناول فيتامين" د"، لأن الأبحاث وجدت إن له علاقة بمناعة الجسم، لذلك يجب الحرص لتعريض أنفسنا لأشعة الشمس بشكل مباشر وفتح الشبابيك تقريبا الساعة 11 صباحًا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.



مشروب الكركدية

وأوضحت الدكتورة صفاء الحسينى، أنه يجب الابتعاد عن الكسل، لأن الرياضة تحسن من مناعة الجسم، والاهتمام بالنوم الجيد، لأنه يحسن مناعة الجسم، والبعد عن القلق والتوتر، بالجلوس في الأماكن الهادئة والبعد عن القلق بالتقرب الى الله، البعد عن السجائر لأنها تضعف جهاز المناعة، وتجنب الكحوليات، والبعد عن المعلبات، لأن الأكل المعلب يضعف المناعة، وكلما اتجهنا لتناول الخضراوات والفواكه يكون أفضل لصحتنا لأنها تحتوى على الفيتامينات والمعادن.



البصل والثوم

وأكدت، أنه من الضرورى شرب الماء، لأن الجفاف يؤثر على المناعة، كما يجب الاهتمام بشرب السوائل الدافئة، وأن نحاول شرب 2 لتر ماء يوميًا.



الكركدية

وقالت إنه يجب ان نبدأ يومنا صباحا بالآتى:

أأخذ معلقة عسل ومشروب دافىء من الينسون أو الكركدية أو الجنزبيل والكراوية، لانها تزيد من الإحساس بالدفء، والحرص على شرب الماء وتناول الزبادى، والإعتماد على الخضروات والفواكه، وتناول "أكل البيت" من الخضروات مثل الفاصوليا البيضاء، أو الخضروات مع طبق الأرز فهو أفضل وانظف من "أكل الشارع "، والحرص على تعريض أنفسنا لأشعة الشمس، وتناول الأسماك البحرية مرتين في الأسبوع لأنها تحتوى أوميجا 3 التي تحسن المناعة، وشرب الماء بشكل منتظم، والمشى نصف ساعة يوميا، والبعد عن القلق والتوتر من خلال سماع الموسيقى والجلوس في مكان هادىء والنوم الجيد من 7 إلى 9 ساعات يوميا.