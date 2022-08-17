فوائد تناول الزبادى لأمعائك يوميا.. هيقلل مشاكل الجهاز الهضمى

كتبت ميرفت رشاد

على مر السنين، أصبح الزبادى من الوجبات الخفيفة الشائعة، وهو متوفر فى مجموعة متنوعة من الأشكال والنكهات، وفى حين أن البعض يحتوى على نسبة عالية من البروتين فإن البعض الآخر يروج لمكوناته منخفضة السعرات الحرارية، وبعضها معروف بطبقاته الحلوة.

وتشترك جميع أنواع الزبادى فى شىء واحد فهى تحتوى على البروبيوتيك، فى حين أن كمية وأنواع البروبيوتيك قد تختلف حسب المنتج، فإن هذه البكتيريا المفيدة تدعم صحة الجسم والأمعاء، وفى التقرير التالى سنعرف ما يفعله الزبادى لأمعائك، وفقا لما نشره موقع eatthis.

لا يتم تكوين جميع أنواع البكتيريا بشكل متساوٍ، وتوفر بكتيريا البروبيوتيك الفريدة الموجودة فى الزبادى والأطعمة المخمرة الأخرى العديد من الفوائد للجهاز الهضمى، أمعاؤك مسئولة عن هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية والماء، ويمكن أن تؤثر حتى على أجهزة الجسم الأخرى، مثل المناعة، والصحة العقلية، وصحة القلب، بينما تعتمد أجسامنا على أنواع مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة للمساعدة فى جميع أنواع وظائف الجسم، فإن وظائف البروبيوتيك بعيدة المدى.

فوائد الزبادى

عندما تأكل الزبادى، تساعد البكتيريا المفيدة المستهلكة على منع البكتيريا السيئة فى أمعائك من السيطرة وإحداث الفوضى، ويمكن أن يحدث عدم التوازن فى بكتيريا الأمعاء نتيجة لعدد من العوامل، مثل تناول المضادات الحيوية، والنظام الغذائي السيئ، وبعض أمراض الجهاز الهضمي، ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من المشاكل، الإمساك والإسهال واضطرابات الصحة العقلية والحساسية والأكزيما ليست سوى بعض الأمراض التي يُعتقد أنها تتأثر عندما تحتوي أمعاؤك على الكثير من البكتيريا السيئة وليست جيدة بما يكفي، ويساعد استهلاك ما يكفي من البروبيوتيك من خلال الزبادي والأطعمة المخمرة الأخرى والمكملات الغذائية في الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء .

وتحتوي جميع أنواع الزبادي على كمية من البكتيريا الصحية التي تحافظ على ازدهار أمعائك، وهذا يقوى سلامة الأمعاء والجهاز الهضمي ويمكن أن يحمي من المشاكل الصحية، وتشير الأبحاث إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يحسن أعراض الأمراض الموجودة، وحال متلازمة القولون العصبي (IBS)، يمكن أن تقلل الأعراض المرتبطة بمرض الجهاز الهضمي .

سوف يدعم تناول الزبادي الغني بالبروبيوتيك صحة الأمعاء بشكل عام، ما قد يؤدى أيضًا إلى تحسين مناطق أخرى من الجسم، ويمكن تناول الزبادى يوميًا، كما أنه يساهم في تناول البروتين والكالسيوم والفوسفور، وتحتوي العديد من أصناف الزبادى على سكر مضاف، لذا ابحث عن خيارات بسيطة وأضف النكهة الخاصة بك بالفواكه والمكسرات والبذور لتجنب تناول السكر الزائد.