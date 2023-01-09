سكرتير عام الأقصر يناقش شكاوى المواطنين لحلها ضمن اليوم المفتوح

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم، ومناقشتها مع المسؤولين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين، فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة المسؤولين بدراسة مطالب وشكاوى المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما لا يتنافى مع القانون.

وأكد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتي كأولوية لجهود الحكومة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، وذلك بما لا يخالف القانون.

ومن جانبه أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختلفة، بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بعقد لقاءات أسبوعية بمقار مجالس المدن ، على أن يكون اللقاء الأسبوعي على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.