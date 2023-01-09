تجديد حبس عاطل متهم بالتنقيب عن الآثار فى مقابر التبين 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح مايو والتبين، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في مقابر بالتبين.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ، ومصادرة أدوات الحفر، وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم يقيم في منطقة التبين، وينقب عن الآثار في أحد المقابر عقب اشتباه في كون بها آثار.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم داخل المقبرة، وعثر على حفرة بعمق مترين، كما ضُبط بحوزته الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بغرض التنقيب عن الآثاربعد إيهامه بوجود آثار أسفل المدافن، من شخص آخر، واتخاذ الإجراءات القانونية.