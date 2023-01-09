اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 يناير 2023 11:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للبحوث ينظم ندوة "تأثير تغير المناخ على الغذاء وصحة الإنسان"

الإثنين، 09 يناير 2023 10:55 ص
القومى للبحوث ينظم ندوة "تأثير تغير المناخ على الغذاء وصحة الإنسان" المركز القومى للبحوث
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم قسم التغذية وعلوم الأطعمه- معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث ، اليوم الإثنين،  ندوة بعنوان "تأثير تغير المناخ على الغذاء والأمن الغذائى وصحة الإنسان". 
 
وتأتى تلك الندوة تحت رعاية الدكتورحسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز والدكتور أحمد عبدالسلام وكيل معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية والقائم بأعمال عميد المعهد وبرائسة الدكتورة ضحى عبده محمد رئيس قسم لتغذية وعلوم الأطعمة ومقرر الندوة، وبحضور لفيف من العلماء والباحثين المهتمين بالتغذية والصناعات الغذائية من المراكز البحثية والجامعات المصرية المختلفة وشركات الصناعات الغذائية العاملة فى مجال المكملات الغذائية.
 
وأعلن المركز القومى للبحوث أن أهم محاور الندوة، مؤكدا أن التغير المناخى أصبح يمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائى العالمى والتنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر وتهدد أيضاً صحة الإنسان. ولذا سيتم خلال الندوة مناقشة:
 
تأثير التغيرات المناخية على مدى توافر الغذاء ونوعه محلياً وعالمياً.
إيجاد بدائل صحية وأكثر استدامه لبعض مصادر البروتين الحيوانى وما يسببه من زيادة إنبعاث ثانى أكسيد الكربون.
 
الجهود الدولية للحد من تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائى العالمى.
 
تأثير التغيرات المناخية على الحاله الصحية للإنسان ودور التغذية السليمه فى الحد من هذه الآثار.
 
تأثير التغيرات المناخية على صحة الطفل والمرأة وكيفية الحد منها من خلال التغذية.
 
تأثير التغيرات المناخية على صحة المخ وكيفية الحد منها من خلال التغذية.
 
وكان المركز القومى للبحوث، حصد للعام الثانى على التوالى، المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية (2022) على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعلى مستوى مصر جاء مركز البحوث الزراعية فى المركز الرابع، وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الخامس، ومعهد بحوث البترول فى المركز السابع، كما شغلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية المركز الحادى عشر.
 

القومى للبحوث

تغير المناخ

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية

صحة الانسان



الموضوعات المتعلقة

تغير المناخ أكبر تحديات 2023.. دراسة: الحرارة والجفاف يؤثران على 90% من سكان العالم مع تضاعف الغازات الملوثة وخسائر تصل تريليون دولار.. 6 عوامل لمناخ أفضل.. وصحيفة: اتفاقيات cop27 الأمل فى الحد من الأزمة

الإثنين، 09 يناير 2023 05:00 ص

استمرار أزمة ارتفاع أسعار البن فى العالم يعكر مزاج عاشقى القهوة.. توقعات بزيادة تصل إلى 3% فى أوروبا.. والأرجنتين تعود للبن المطحون بعد ارتفاع سعر الكبسولات.. وتغير المناخ يهدد 50% من المزارع

السبت، 07 يناير 2023 04:00 ص

لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تواكب رؤية 2030

الجمعة، 06 يناير 2023 08:00 م

أول جرار في العالم يعمل بروث البقر ليساعد فى معالجة تغير المناخ

الجمعة، 06 يناير 2023 07:00 م

نائب مدير إدارة المناح بجامعة الطفل: نستهدف توعية الأطفال بسبل مواجهة تغير المناخ

الجمعة، 06 يناير 2023 10:38 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة