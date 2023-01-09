إضراب أكثر من 7 آلاف ممرض وممرضة فى مدينة نيويورك الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، إن أكثر من 7 آلاف ممرض وممرضة أضربوا في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت رابطة الممرضات في ولاية نيويورك، التي تمثل العاملات، إنها أُجبرت على اتخاذ خطوة صارمة بسبب النقص المزمن في الممرضات الذي يتركهن يعتنون بعدد كبير جًدا من المرضى.

من جانبها، حثت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول الرابطة والمستشفيين مساء الأحد على تحويل نزاعهم إلى التحكيم الملزم.

وقالت إدارة مركز مونتيفيوري في بيان إنها مستعدة للسماح لمحكم بتسوية العقد "كوسيلة للوصول إلى نتيجة عادلة".