تغريم عمدة نيويورك بسبب وجود فئران فى منزله

وكالات

تعهد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، بمحاربة مجلس المدينة الخاص به، مرة أخرى، وذلك بعد أن تم فرض غرامة مالية عليه بعد العثور على فئران وقوارض في منزله في بروكلين.

وحسب موقع روسيا اليوم، أصدر مفتش إدارة الصحة بالمدينة استدعائين جديدين الشهر الماضي ، بعد يوم واحد فقط من مثول العمدة الديمقراطي أمام ضابط جلسة استماع في 6 ديسمبر، بعد تغريمه بدفع 300 دولار بسبب وجود فئران في منزله.

وكتب المفتش: "لوحظ وجود جحر الفئران على طول حافة السياج في مقدمة المنزل، ووجود فضلات فئران أمام صناديق القمامة في الفناء الأمامي".

وقد أصر آدامز على أن هذا ليس صحيحا، وقال: "لدي كاميرا في المنزل، ونظرت إلى ذلك التاريخ. فناء منزلي نظيف، وقمامتي في الحاويات.وأنا أقوم بالتنظيف".

ومن المقرر عقد جلسة استماع إدارية بشأن الاستدعاءات الجديدة في 12 يناير، وقال العمدة آدامز إنه سيدافع عن قضيته مرة أخرى.

وأضاف: "إنني أشجع أي شخص من سكان نيويورك، يحصل على استدعاء، ويشعر أنه غير عادل، بأن يدافع عن نفسه.. هذا ما سأقوم أنا بفعله".