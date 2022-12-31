5 أطعمة يجب تجنبها لإنقاص الوزن فى عام 2023.. أبرزها البطاطس المقلية والدونتس

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من عدم وجود طعام أو شراب واحد مسئول عن وزنك، فقد حدد باحثو السمنة الأطعمة والمشروبات التي ترتبط باستمرار بزيادة الوزن بشكل عام، تميل هذه الأطعمة إلى أن تكون مستساغة للغاية ومعالجة فائقة وسريعة الهضم لأنها غالبًا ما تفتقر إلى الألياف والبروتين، والأهم من ذلك كله أنها غنية بالسعرات الحرارية، ما يجعل من الصعب الالتزام بأهدافك اليومية من السعرات الحرارية، إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي تريد تجنبها من أجل إنقاص الوزن في عام 2023، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

منتجات اللحوم والدواجن المصنعة إذا كنت تحب اللحوم المصنعة ، فقد ترغب في إعادة النظر في مقدار ما تستهلكه، وجدت إحدى الدراسات المنشورة في BMC Research Notes أن تناول اللحوم المصنعة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة دهون البطن والسمنة المركزية، تُعرَّف السمنة المركزية بأنها زيادة مؤشر كتلة الجسم عن 30 كجم / م 2 ، بالإضافة إلى قياس محيط الخصر لا يقل عن 40 بوصة للرجال و 34.5 بوصة للنساء.

الأطعمة المقلية القائمة على البطاطس أفاد تحليل تلوي نُشر في مجلة New England Journal of Medicine أن إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 120 ألف امرأة في منتصف العمر وجدت أن رقائق البطاطس (وغيرها من منتجات البطاطس المصنعة) كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن.

وجدت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأفراد الذين أبلغوا عن تناول أطعمة البطاطس المقلية (مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس) كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ، والأمراض المصاحبة الأخرى، وحتى الموت المبكر، مقارنة بأولئك. الذين أبلغوا عن تناول عدد أقل من الأطعمة التي تعتمد على البطاطس ومنتجات البطاطس المقلية. دونات قد تعتقد أن تناول قطعة دونات واحدة لن يعرقل نظامك الغذائي ، هذه أكثر ضررًا لمحيط خصرك مما قد تعتقد، الدونات غنية بالدقيق المكرر قليل الألياف والسكر المضاف ، وهي مقلية ، مما يجعلها عالية السعرات الحرارية.

آيس كريم غالبًا ما يكون الآيس كريم على قائمة الأطعمة "المسببة للإدمان". تشير الدراسات إلى أن العلاج الدسم المجمد يضيء المناطق التي تشعر بالسعادة في دماغك ، مما يجعله طعام الراحة المطلق.، فإن تناول الآيس كريم بشكل متكرر يجعلك تتوق أكثر من أجل الحصول على نفس المستوى من الرضا