6 نصائح لوزن صحى ومثالى.. تجنب المشروبات السكرية

كتبت نهير عبد النبى

زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم من أبرز المشاكل التى يتعرض لها الكثيرون، وتسبب مشكلات صحية مزمنة أبرزها الضغط والقلب والسكر، لذلك ينصح دائما بالحافظ على الوزن المثالى وتناول الاطعمة الصحية التى تمنع تراكم الدهون فى الجسم وزيادة الوزن.

وحسب ما ذكره موقع webmedهناك بعض 6 طرق تساعد على وزن مثالى وصحة افضل وهى:

1: تناول أطعمة نباتية صحية وقلل من المنتجات الحيوانية

النظام الغذائي القائم على النبات والمليء بالفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة ليس مفيدًا للصحة العامة فحسب ، بل إنه مفيد أيضًا للحفاظ على الوزن تحت السيطرة. من بين أشياء أخرى ، يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وبسعرات حرارية أقل.

2: اختر أجزاء أصغر

تضخمت أحجام الحصص الغذائية على مر السنين وأحجام الخصر لدينا معها. يمكن لوجبة واحدة من الوجبات السريعة أن تحتوي على سعرات حرارية وصوديوم ودهون غير صحية في اليوم ولكن حتى في المنزل ، نحن نقدم لأنفسنا المزيد من الطعام، يعد اختيار كميات أصغر طريقة رائعة للتحكم في السعرات الحرارية والوزن، فمن الأفضل تناول كميات أقل من الطعام ، وعندما تتناول الطعام بالخارج ، اختر عنصرًا انتقائيًا بدلاً من وجبة كاملة ، أو قسّم طبقًا مع صديق في المنزل ، التزم بأحجام الحصص الموصى بها وجرب الأطباق الأصغر ، والتي يمكن أن تجعل الأجزاء الموصى بها تبدو أكبر.

3: تجنب المشروبات السكرية

تعد المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومشروبات العصير والعديد من مشروبات القهوة مصدرًا رئيسيًا للسعرات الحرارية الزائدة، وقد وجد أنها تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب،و يعد التقليل من المشروبات السكرية طريقة سهلة لتقليل السعرات الحرارية من يومك والنزول إلى الصفر هو الأفضل ، حتى بالنسبة للعصير 100٪. جرب المياه الغازية الخالية من السعرات الحرارية والقهوة والشاي غير المحلى بدلاً من ذلك.

4:قلل من السعرات الحرارية المضافة

نضيف الكثير من السعرات الحرارية إلى طعامنا ، وغالبًا دون حتى التفكير في الأمر أشياء مثل الزبدة والجبن والقشدة والسكر والحليب كامل الدسم ، ويمكن أن تتراكم هذه السعرات الحرارية بمرور الوقت، قلل من هذه الإضافات أو جرب بعض الخيارات منخفضة السعرات الحرارية بدلاً من ذلك ، مثل الصلصة والطماطم ومسحوق الشيدر والحليب غير الدسم.

5: ابدأ يومك بوجبة فطور صحية

يمكن لوجبة الإفطار الصحية أن تمنحك الطاقة لقضاء صباح حافل وتزيل آلام الجوع حتى وقت الغداء، قم بتضمين نوعين مختلفين من الأطعمة الصحية ، مثل الفاكهة أو الخبز والحبوب الكاملة أو الزبادي قليل الدسم أو بيضة أو اثنتين.

6:حرك جسمك

تعد ممارسة النشاط البدني طريقة رائعة للحفاظ على الوزن أو إنقاصه ، خاصةً عندما يقترن بالأكل الصحي أي قدر من النشاط أفضل من لا شيء ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتحكم في الوزن ، فإن القاعدة العامة هي: كلما زادت ، كان ذلك أفضل حاول ممارسة ما يصل إلى خمس ساعات من النشاط السريع في الأسبوع اختر شيئًا يعجبك يجعلك تتحرك وافعله بانتظام. من الجيد أيضًا تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في الجلوس ، حتى لو كنت تمارس الرياضة. قف بقدر ما تستطيع أثناء النهار عندما تجلس ، حاول المشي لمسافة قصيرة مرة أو مرتين في الساعة.