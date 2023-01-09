أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

صور الأقمار الصناعية ترصد تمركز السحب الرعدية الممطرة على محافظة الإسماعيلية

الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية.. ولم تغلق أبوابها حتى الآن

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».. تعرف على دعاء الرعد والبرق عند سقوط الأمطار

التعليم العالى: أكاديمة طيبة غير معتمدة وضبطنا 364 كيانا وهميا بالجمهورية

الأرصاد تحذر: سيول غدًا وذروة الطقس السيئ اليوم

لا تستخدم الموبايل وتصور الرعد.. نصايح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب الأمطار

أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة والجيزة.. والأرصاد: تضرب التجمع ومدينة نصر وأكتوبر

التضامن: تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مؤسسة معا لإنقاذ إنسان

متحدث الزراعة: لا مساس بالنباتات والأشجار النادرة خلال تطوير حديقة الحيوان

استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار بعد 14 ساعة

وزارة الزراعة: ضغط مدة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان إلى "عام واحد"

التعليم: 12 يناير آخر موعد لتحديث بيانات المرشحين رؤساء لجان بامتحانات الثانوية