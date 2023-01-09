اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 يناير 2023 05:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية

الإثنين، 09 يناير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية حديقة الحيوان
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

صور الأقمار الصناعية ترصد تمركز السحب الرعدية الممطرة على محافظة الإسماعيلية

الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية.. ولم تغلق أبوابها حتى الآن

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا».. تعرف على دعاء الرعد والبرق عند سقوط الأمطار

التعليم العالى: أكاديمة طيبة غير معتمدة وضبطنا 364 كيانا وهميا بالجمهورية

الأرصاد تحذر: سيول غدًا وذروة الطقس السيئ اليوم

لا تستخدم الموبايل وتصور الرعد.. نصايح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب الأمطار

أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة والجيزة.. والأرصاد: تضرب التجمع ومدينة نصر وأكتوبر

التضامن: تشكيل لجنة فنية ومالية لفحص مؤسسة معا لإنقاذ إنسان

متحدث الزراعة: لا مساس بالنباتات والأشجار النادرة خلال تطوير حديقة الحيوان

استخراج سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض منزل أسيوط المنهار بعد 14 ساعة

وزارة الزراعة: ضغط مدة تطوير حديقتي الحيوان والأورمان إلى "عام واحد"

التعليم: 12 يناير آخر موعد لتحديث بيانات المرشحين رؤساء لجان بامتحانات الثانوية

 

 


حديقه الحيوان

حديقه حيوان الجيزه

الجيزه

الزراعه

وزاره الزراعه

تطوير حديقه الحيوان

غلق حديقه الحيوان



الموضوعات المتعلقة

الزراعة: حديقة الحيوان بالجيزة تحتاج تطويرا للعودة إلى عضوية الاتحاد الدولى

الأحد، 08 يناير 2023 10:45 م

الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية.. ولم تغلق أبوابها حتى الآن

الأحد، 08 يناير 2023 10:03 م

أستاذ بالبحوث الزراعية: حديقة الحيوان صرح علمى يجب تطويرها وإبعاد الباعة

الأحد، 08 يناير 2023 09:01 م

متحدث الزراعة: لا مساس بالنباتات والأشجار النادرة خلال تطوير حديقة الحيوان

الأحد، 08 يناير 2023 07:25 م

«الزراعة»: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة.. غدا فى اليوم السابع

الأحد، 08 يناير 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة