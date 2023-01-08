متحدث الزراعة: لا مساس بالنباتات والأشجار النادرة خلال تطوير حديقة الحيوان

كتب محمد شعلان

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن عملية تطوير حديقتي الحيوان والأورمان ستحافظ على المباني التاريخية والنباتات والمساحات الخضراء والأشجار النادرة، قائلا: "لن يتم المساس بالمساحات الخضراء والنباتات والأشجار النادرة".

وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم الاحد، أن هذه الحدائق تابعة لوزارة الزراعة ولا توجد أى ملكية غير لوزارة الزراعة، لافتا إلى أن عملية التطوير تتم بأيادي مصرية مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي التي ستقوم على عملية التطوير.

وأوضح الدكتور محمد القرش، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية لتطوير كل الأصول المتاحة، ومن ضمنهم حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، قائلا: "نريد تطوير هذه الحدائق حتى تليق بالمواطن المصري ونطورها لأنها في 2004 كان لنا اعتمادين عالمية وفقدنا أحد الاعتمادات الدولية".

وتابع الدكتور محمد القرش: "على مدار أعوام عديدة لم تحظى الحديقة بالاهتمام وبالتالي مطلوب تكليف مالية لتحويل الحديقة في إطار عالمي وتطبيق المعايير الدولية، ونريد تطوير حديقة الحيوان لتكون على المستوى العالمي ويكون التطوير شمولي وكامل ويحقق الاهداف لندخل في الاعتمادات الدولية مرة آخرى".

وفي ذات السياق، شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، إقبالاً كبيرًا من الزوار منذ الصباح الباكر حيث توافدت الأسر مصطحبين الأطفال للاستمتاع بعطلة عيد الميلاد المجيد، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والعروض الترفيهية فى الحديقة.

وأكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والوقاية والتحصينات المقررة بصفة دورية للحيوانات ضد الأمراض والأوبئة، وأن الحديقة خالية تماما من أى أمراض وصحة جميع الحيوانات بحالة ممتازة.