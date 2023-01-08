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الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية.. ولم تغلق أبوابها حتى الآن

الأحد، 08 يناير 2023 10:03 م
الزراعة: تطوير وإدارة حديقة حيوان الجيزة مصرية.. ولم تغلق أبوابها حتى الآن محمد القرش
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه خلال الفترة الأخيرة لاحظنا حديثا عن عملية بيع لحديقة الحيوان ونقل ملكيتها لجهات أخرى، وبالتالي أردنا توضيح الحقائق بأن ملكية الحديقة ستظل مستمرة مع وزارة الزراعة والملكية ستظل قبل وأثناء وبعد التطوير لوزارة الزراعة .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال برنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أن التطوير في حديقة اليحاون يتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى ، وسيظل التطوير وإدارة الحديقة مصرية بالكامل، ولا يوجد أى جهة أجنبية ستطور أو تدير الحديقة .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الحديقة لم تغلق حتى الآن ومستمرة في فتح أبوابها للجمهور، وحال إذا كان هناك ضرورة لغلق الحديقة من أجل التطوير سيصدر بيان بذلك.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة،  إلى أن هناك عملية تطوير شمولى لحديثة الحيوان والأورمان للحفاظ على الهوية والشكل الثقافي وإنشاء حديقة على أعلى مستوى تضاهى مثيلتها على مستوى العالم، وسيتم استغلال الحديقتين الحيوان والأورمان بحيث تكونان حديقة واحدة تقدم الخدمات للجمهور .

وفى وقت سابق قال الدكتور خالد عياد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن حدائق الحيوان والأورمان ليست مجرد حدائق للنزهة، ولكن هى صرح علمى، لذلك كانتا تابعتين لوزارة الزراعة، وتحت إشراف مركز البحوث الزراعية ودكاترة متخصصين وعلماء، فهى أول حديقة حيوان فى الشرق الأوسط.

وأضاف خالد عياد، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حديقة الحيوان تحتاج لتطوير فى أشياء كثيرة، ويجب أن نجدد هذه الحيوانات وتأخذ معاشا ويتم معالجتها، وإبعاد الباعة الجائلين من خارج الحديقة، موضحا أن هناك حديقة ملحقة بالحديقة الأم.
 
وأشار إلى الإهمال وعدم التطور ونفوق الحيوانات فيها وإصابتهم بحالات نفسية، مؤكدا أن الأمر يحتاج لملايين وإنشاء كافتيريات تليق بالزائرين، كما يجب إبعاد الباعة الجائلين من أمام الحديقة، فهى تحتاج لتطوير غير عادى.
 

محمد القرش

حديقه الحيوان

مصر

تطوير حديقه الحيوان

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