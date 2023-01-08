مشروبات تساعدك فى الحفاظ على رطوبتك بالشتاء.. أبرزها شاى الأعشاب

كتبت فاطمة خليل

يعتبر الجفاف مشكلة شائعة فى فصل الشتاء، حيث يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل مثل جفاف الجلد، والدوخة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى نظرًا لأن الجسم يعاني من عطش أقل خلال فصل الشتاء، يُنصح بعدم الاعتماد فقط على العطش لتحديد موعد استهلاك الماء حتى عندما لا يشير جسمك إلى الحاجة إلى الماء، لا يزال يتعين عليك شرب كمية كافية من السوائل طوال اليوم، في هذا التقرير نتعرف على 5 مشروبات تساعدك على الحفاظ على رطوبتك في الشتاء، بحسب موقع "Health".

5 مشروبات تساعدك على الحفاظ على رطوبتك في الشتاء

1.شاي الأعشاب

شاي الأعشاب طريقة جيدة لمكافحة الجفاف لأنها خالية من الكافيين أحد هذه الأنواع هو شاي البابونج، والذي يمكنك تجربته إنه مصنوع من زهرة البابونج ويستخدم لعلاج مجموعة واسعة من المشكلات الصحية إنه شاي عضوي طبيعي مصنوع بدون مواد حافظة.

يساعد في تخفيف تقلصات العضلات ويعالج اضطرابات النوم. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أنه يهدئ القلق والتخلص من الغازات ويحسن الهضم ويقلل من تقلصات الدورة الشهرية ويعزز الاسترخاء.

2.حليب الكركم

يعتبر الحليب الذهبي أو حليب الكركم من المشروبات الرائعة التي يجب تناولها قبل الليل من خلال الحفاظ على الجسم دافئًا، يمكن أن يساعد هذا اللاتيه الأصفر في النوم المريح ويجعلك تشعر بالسعادة حتى في أبرد الظروف كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

على الرغم من أن العناصر الغذائية والصفات العلاجية للكركم لا يمكنها ترطيب جسمك بشكل مباشر ، إلا أنها يمكن أن تساعد في تحسين صحتك العامة.

3.عصير الخضراوات

يمكن زيادة كمية الألياف اليومية عن طريق مزج أنواع مختلفة من الخضراوات وهي تحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة المهمة.

من أجل امتصاص المستوى المناسب من الماء والحفاظ عليه، يحتاج جسمنا أيضًا إلى مزيج من الماء والمعادن والألياف. العصير الأخضر ليس فقط طريقة رائعة لتحسين صحتك ولكنه قد يزيد أيضًا من مستويات الترطيب كما أنه يساعد على تحسين صحة الجلد في الشتاء.

4.مشروب الزنجبيل

يمكن أن يساعدك الزنجبيل في التحكم في ضغط الدم والوزن وسكر الدم وحتى الخصائص المسببة للسرطان يمكن أن يخفف أيضًا من دوار الحركة.

يعد شرب ماء الزنجبيل أو شاي الزنجبيل طريقة رائعة لزيادة مستوى الترطيب بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك على البقاء دافئًا أثناء الطقس البارد ويقلل من آلام الجسم ، وهو أمر شائع خلال هذا الوقت.

5.الشوربة الساخنة

خلال فصل الشتاء، يمكن أن يكون شرب الحساء الساخن يمكن صنعها بسهولة عن طريق غلي الخضار في الماء.

مع البطاطس والجزر واللفت والبازلاء والطماطم والخضروات الأخرى ، يمكنك صنع حساء الخضار المختلط. جرب إضافة الفطر أيضًا إلى الحساء لأنه يمكن أن يعزز الهضم.