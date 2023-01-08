لو غير قادر على بناء العضلات؟ 7 نصائح سهلة لزيادة امتصاص البروتين

كتبت إيناس البنا

يعد استهلاك البروتين أمرًا ضروريًا لبناء العضلات، ولكن الأهم من ذلك هو هضم البروتين الذي تتناوله، ومع ذلك، لا يهضم الجسم جميع البروتينات، وهناك أشياء يمكنك القيام بها لمساعدة جسمك على استخدام البروتين بشكل أكثر كفاءة.

التعرق في صالة الألعاب الرياضية كل يوم، وتناول البروتين في كل وجبة، والنوم جيدًا، وعدم اكتساب العضلات، من المحتمل أن جسمك لا يمتص البروتين الذي تتناوله.

نصائح لزيادة امتصاص البروتين

إذن، إليك 7 أشياء يمكنك القيام بها لزيادة استهلاكك للبروتين وفقًا لموقع "OnlyMyHealth"

إصلاح الهضم الخاص بك

السبب الرئيسي لعدم امتصاص الجسم للبروتين هو ضعف الهضم، يجب أن يكون تركيزك على تحسين صحة الأمعاء، وتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ومضادات الأكسدة للمساعدة في تعزيز عملية الهضم.

اشرب كمية كافية من الماء

على الرغم من احتواء جسم الإنسان على 70٪ من الماء، إلا أن بعض الناس لا يزالون يعتقدون أن شرب كمية كافية من الماء ليس بنفس الأهمية، شرب كمية كافية من الماء يجعل من الصعب على الجسم التخلص من السموم، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الكثير من البروتين يسبب الجفاف ، لذلك من الضروري شرب كوب من الماء كل ساعة للحفاظ على رطوبة الجسم.

قم بتضمين المزيد من الكربوهيدرات المعقدة

البروتين والكربوهيدرات كلاهما ضروري لبناء العضلات، بينما البروتين يساعد في بناء العضلات ، فإن الكربوهيدرات تساعد على تجديدها، من ناحية أخرى ، يتم تقسيم الكربوهيدرات بسهولة إلى جلوكوز ويتم امتصاصها بسرعة في الجسم، هذا هو السبب في أنك ترى لاعبي كمال الأجسام يأكلون أرز الدجاج طوال الوقت لأن وجود الكربوهيدرات مع البروتين لا يسرع عملية الهضم فحسب، بل يزيد أيضًا من امتصاص البروتين في الجسم.

تناول أجزاء صغيرة

عندما نأكل، كثيرًا ما لا نأخذ في الاعتبار السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة، على الأرجح، أنت تأكل الكثير من البروتين ، مما يجعل من الصعب على جسمك الهضم، لا يستطيع جسم الإنسان امتصاص أكثر من 30 جرامًا من البروتين، وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعل مغرفة مكملات البروتين تحتوي على 24 جرامًا من البروتين، لذا ، إذا كنت تأكل ثدي دجاج في وقت واحد ، فقد حان الوقت للتوقف وتقسيم البروتين إلى أجزاء أصغر.

تحقق من توقيتك

تشتهي أجسامنا البروتين أكثر بعد الاستيقاظ أو بعد التمرين، يساعد استهلاك البروتين بعد التمرين مباشرة على التعافي وبناء العضلات، لذلك في المرة القادمة التي تتوقف فيها عن التعرق، ابحث عن البروتين بدلاً من الماء.

امضغ ببطء

يسمح المضغ ببطء وبشكل كامل للطعام بالتحلل على النحو الأمثل في البنكرياس، عندما تأكل بسرعة كبيرة، هناك اندفاع للبروتين والأحماض الأمينية في معدتك، مما يسبب الانتفاخ ويؤثر على جهاز المناعة لديك، مما يؤدي إلى مشاكل صحية في الأمعاء.