هيظبط ضغطك ويحسن صحة الأمعاء.. تعرف على فوائد التين

كتبت فاطمة خليل

التين من الفواكه ذات المذاق الرائع والغنية بالعديد من الفوائد الصحية الهامة، فإذا كنت من محبى الحلويات الغنية بالسكر يمكن أن يساعدم التين على إرضاء رغبتك في تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو، وتستفيد من إضافة التين إلى نظامك الغذائي، في هذا التقرير نتعرف على بعض الفوائد الصحية لتناول التين، بحسب موقع "webmd".

الفوائد الصحية لتناول التين



تقليل ضغط الدم المرتفع



يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مضاعفات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية. أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هو اختلال توازن البوتاسيوم الناتج عن تناول الكثير من الصوديوم وعدم كفاية البوتاسيوم.

التين غذاء غني بالبوتاسيوم ويمكن أن يساعد في تصحيح هذا الخلل. وفي الوقت نفسه ، يمكن أن تساعد المستويات العالية من الألياف في التين على طرد الصوديوم الزائد من النظام.

تحسين الهضم



تتراوح مشاكل الجهاز الهضمي من الإمساك إلى الإسهال، يمكن أن تساعد زيادة تناول الألياف بالإضافة إلى محتواها العالي من الألياف ، يساعد التين على الهضم بطريقة أخرى. إنها مصدر ممتاز للبريبايوتكس ، والتي تعمل على تحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

زيادة كثافة العظام



التين مصدر جيد لكل من الكالسيوم والبوتاسيوم يمكن أن تعمل هذه المعادن معًا لتحسين كثافة العظام ، والتي بدورها يمكن أن تمنع حالات مثل هشاشة العظام.

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم، على وجه الخصوص، يمكن أن يحسن صحة العظام ويقلل من معدل دورانها.

وفي الوقت نفسه ، يعتبر الكالسيوم مكونًا هيكليًا رئيسيًا للعظام ، وقد ثبت أن زيادة تناول الكالسيوم يحسن البنية المعدنية للعظام لدى الأطفال والمراهقين.

الحقائق الغذائية للتين



تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للتين في أنه خالي من الدهون بشكل طبيعي وخالي من الكوليسترول كما أنها مصدر ممتاز لما يلي:

فيتامين أ

فيتامين سي

الكالسيوم

حديد

البوتاسيوم

المغنيسيوم