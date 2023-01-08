حملة تموينية لضبط ومراقبة الأسواق والأسعار بحى ثالث الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب محافظة الإسماعيلية ، اليوم الأحد، بالتعاون والاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة تموينية لضبط ومراقبة المخابز والمحال التجارية بحي ثالث الإسماعيلية، للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، وإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات.

بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واستهلت الحملة عملها بمنفذ بيع الخضروات والفاكهة أمام النادي النوبي الجديد بحي ثالث، الذي أقيم طبقًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والغرفة التجارية بالإسماعيلية، وذلك للتأكد من توافر كافة الخضروات والفاكهة وبأسعار مخفضة وجودة متميزة.

تلا ذلك المرور على المخبز الآلي الرئيسي بميدان الشهداء بحي ثالث؛ للتأكد من إنتاج الخبز المدعم بشكل مطابق للمواصفات، وانتظام العمل بالمخبز ونظافة أدوات العجن، وتم تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات للمخبز.

كما تم المرور على أحد المحال التجارية بشارع فؤاد عزيز غالي بمنطقة 24 أكتوبر بحي ثالث، للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، والإعلان عن أسعارها بشكل واضح.

وتم تحرير محضر للمحل لبيع الأرز المعبأ بسعر أزيد من السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصادرة 26 شكارة أرز وزن 10 كيلوجرام، بالإضافة للمرور على أحد المحال التجارية بمنطقة أرض الجمعيات بحي ثالث؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، والإعلان عن أسعارها بشكل واضح.

ثم اختتمت الحملة عملها بالمرور على أحد المحال التجارية بمنطقة جاردن سيتي وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، والإعلان عن أسعارها بشكل واضح.

وتم تحرير محضر للمحل لبيع الأرز المعبأ بسعر أزيد من السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصادرة 3 شكارة أرز وزن 10 كيلوجرام، وعدد 10 كيس أرز وزن كيلوجرام.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية ، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار عادلة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية.