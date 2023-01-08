وكيل تعليم الإسماعيلية يعلن جاهزية جميع اللجان لامتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول واستقبال طلاب المرحلتين الابتدائى والإعدادى، وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباح غد الاثنين الموافق 9 يناير 2023، ووفق الجداول المعلنة بكل مدرسة وعلى الموقع الخاص بالمديرية وبكل إدارة تعليمية.

وتابع "بحيرى" تم تشكيل غرف عمليات خاصة بامتحانات النقل بالمديرية والإدارات التعليمية بهدف التواصل لمتابعه سير العملية الامتحانية إلى جانب تذليل أى عقبات خلال الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة وجرى التشديد على التزام الجميع بالقواعد المنظمة والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، لحسن وانتظام العمل، مشددا بضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر.

الجدير بالذكر أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام (من الرابع حتى الثانى الإعدادى) صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة، الفصل الواحد من الثانى حتى السادس الابتدائى، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.