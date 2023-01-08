وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و706 آلاف و297 وفاة.



وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.4 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و96 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ694 ألفا و779 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و720 وفاة.