جهاز الإحصاء: مستويات الإنجاب الحالية تؤدى إلى تسجيل 165 مليون نسمة عام 2050

كتب مدحت عادل

توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن وتؤدي مستويات الإنـجاب الحالية لوصول عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050، بينما يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنـجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 26 مليون نسمة.

وأكدت بيانات جهاز الإحصاء تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية، حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، إلا أن هذا التراجع بأعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2.1 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية .

واجمالا بلغ عدد سكان مصر بالداخل (104.395 مليون نسمة) يوم الاحد الموافق 1/1/ 2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كان عدد السكان قد بلغ (102.812 مليون نسمة) يوم السبت الموافـــق 1/1/2022 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكـــانية (الفــــرق بين أعداد المواليد والوفيات) تبلغ 1.583 مليون نسمة خـــــلال الفترة من 1/1/2022 حتى 1/1/ 2023 يومــــاً ( سنة ميلادية ) .