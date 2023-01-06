أسيوط وسوهاج وقنا أعلى المحافظات تسجيلا للمواليد عام 2022

كتب مدحت عادل

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، تراجع معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.4 لكل ألف من السكان عام 2021 إلى ( 21.1 ) في الألف عام 2022.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء ، إن محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف) سجلت أعلى معدلات للمواليد (27.0، 26.5، 26.0 ، 25.5 ، 24.0) لكل ألف من السكان على الترتيب.

وفي المقابل سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والقليوبية أقل المعدلات (13.6 ، 16.8 ، 17.7 ، 17.7 ، 18.1) لكل ألف من السكان على الترتيب.

وسجل عدد سكان مصر بالداخل نحو (104.395 مليون نسمة) يوم الأحد أول أيام العام الجديد 2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، بينما سجل عدد السكان نحو (102.812 مليون نسمة) يوم السبت الموافق أول يوم من العام الماضي 2022، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) بلغت 1.583 مليون نسمة في الفترة من 1/1/2022 حتى 1/1/ 2023 يوماً ( سنة ميلادية ) .

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية لعام 2022 حوالي 1.6% حيث تزيد أعداد الزيادة الطبيعية لهذا العام بحوالي 9.7 % مقارنة بعام 2021 وذلك بسبب الانخفاض الكبير في مستوى الوفيات خلال عام 2022 والذي يصل إلى حوالي 19.1% نتيجة لانحسار تأثير جائحة كورونا (كوفيد - 19) مع الانخفاض الطفيف في أعداد المواليد خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 كما هو واضح من تطور أعداد الزيادة الطبيعية خلال الفترة (2018-2022).