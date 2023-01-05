جهاز الإحصاء: مصر سجلت مولود كل 14.4 ثانية بنهاية 2022

كتب: مدحت عادل

نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أعداد المواليد المسجل في الفترة من الأول من يناير 2022 حتى الأول من يناير عام 2023، حيث بلغ عدد المواليد 2.183 مليون مولود خلال العام الماضي 2022، وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وقال جهاز الإحصاء، إن عدد المواليد المسجل العام الماضي ينقص بحوالي ألفي مولود فقط مقارنة بالعام السابق له 2021 "2.185 مولود"، وقد بلغ متوسط عدد المواليد 5982 مولود يومياً أي 249 مولود في الساعة أي 4.15 مولود في الدقيقة بما يعني مولود كل 14.4 ثانية.

وسجل عدد سكان مصر بالداخل اليوم الأحد نحو 104.395 مليون نسمة، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

وكان عدد السكان بلغ 102.812 مليون نسمة يوم السبت الأول من يناير عام 2022، وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" بنحو 1.583 مليون نسمة خلال الفترة من 1/1/2022 حتى 1/1/ 2023 يوماً "سنة ميلادية".