تعليم الوادى الجديد: بدء امتحانات صفوف النقل بالمحافظة غداً الإثنين

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، على إنهاء استعدادات قطاع التعليم بالمحافظة، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بجميع الإدارات التعليمية، الإثنين 9 يناير 2023 وفق الجداول المعلنة، لافتا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة آخر المستجدات لحظة بلحظة، وجرى التشديد على إلتزام الجميع بالقواعد المنظمة ، والكتب الدورية الخاصة بهذا الشأن، لحسن وانتظام العمل.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على ضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحانات بكل يسر وسهولة والبعد عن كل ما يثير القلق أو التوتر، مشيراً إلى أن الامتحانات تتضمن صفوف النقل بمدارس التعليم العام( من الرابع حتى الثانى الاعدادى ) صفوف النقل بمدارس التربية الخاصة ، الفصل الواحد ( من الثانى حتى السادس الابتدائى ، صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، مجموعة من الطلاب الموهوبين بعدد من المدارس المختلفة، ذلك تقديرا للمشاركة الفعالة بالمحافل والمناسبات المختلفة ومن منطلق الحرص على تشجيع الطلاب الموهوبين على مواصلة التميز وخلق روح المنافسة بينهم من خلال إكتشاف مواهبهم بشتى المجالات.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة التهنئة لجميع القائمين على العمل والطلاب المكرمين وأولياء أمورهم ، مثمنا مجهوداتهم المبذولة فى صقل وتنمية مهارات الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم للإبداع فى مواهبهم المختلفة .