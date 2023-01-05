تعليم الوادى الجديد: استكمال تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلاب باريس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن استكمال تنفيذ المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية العامة بالخارجة والداخلة وباريس بالتنسيق مع نخبة من المعلمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتكثيف القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة، لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وأكد الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد على إنطلاق فعاليات القافلة التعليمية المنظمة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، بمشاركة مجموعة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية، بمدرسة الخارجة الثانوية بنين لمراجعة المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول، بهدف تحقيق أكبر إستفادة للطلاب من خلال التدريب على الأسئلة والإجابات.

وأشار الدكتور جمال إلى مواصلة العمل بالقافلة حتى اليوم الخميس، تمام الواحدة ظهرا بمقر المركزالإستكشافى للعلوم بالخارجة، موجها الطلاب بضرورة تحقيق الإستفادة القصوى من البرنامج والتدريب على الأسئلة والإجابات حرصًا على مصلحتهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد أعلنت عن الإستعداد لتنفيذ قوافل تعليمية مجانية لطلاب مراحل النقل وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتعاون مع صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة المهنية ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة.

وفى سياق متصل أكد وكيل التعليم بالوادى الجديد، على عقد اختبار تجريبى إلكترونى للصفين الاول والثانى الثانوى بجميع المدارس الثانوية بالمحافظة وبتوقيتات ثابتة، كمحاكاة كاملة لامتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تنطلق منتصف يناير الجارى، حيث جرى عقد إختبار بمادة اللغة الانجليزية للصف الأول الثانوى لمدة زمنية ساعتان ونصف من 9 ص إلى 11.30ص ومادة الكيمياء للصف الثانى الثانوى ( الشعبة العلمية لمدة ساعتين، ومادة علم نفس واجتماع لطلاب المجموعة الأدبية لمدة ساعتين من 9 ص إلى 11 ص، لافتا أن نسبة دخول الطلاب على منصة الاختبارات بلغت 100%.