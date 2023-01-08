"تعليم الإسكندرية": مستعدون لامتحانات الفصل الدراسى الأول وتشكيل غرفة عمليات

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على استعداد المديرية لإمتحانات النصف الأول من العام الدراسى، التى تنطلق غدا الإثنين، مشيرا فى تصريحات صحفية له اليوم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تشمل امتحانات المرحلة الابتدائية (عام)، والمرحلة الإعدادية (عام_ مهني_ صم_ مكفوفين)، والصف الأول والثاني الثانوي العام، والمكفوفين، والصم، والتعليم الفني.

وأوضح "أبو زيد"، أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، كما تم طباعة الامتحانات بالمطابع السرية التابع لكل مديرية تحت اشراف لجان متخصصة ،والتى تقوم بتوصيل أوراق الآسئلة يوميا الى اللجان الامتحانية فى سرية تامة، مؤكدا على توافر أوراق الاجابة، نافيا ما تردد من عدم توافر أوراق الإجابة للطلاب، كما أكد على توفير البنية التحتية باللجان ،و المناخ الملائم للطالب لأداء الامتحان بسهولة ويسر .

من جهة أخرى، فيما يتعلق بطلاب الصف الاول والثانى بالثانوى العام، أكد وكيل الوزارة على مراعاة الطلاب الذين لم يتسلموا "التابلت" وتجهيز أوراق الامتحان لهم، على مستوى الادارات التعليمية المختلفة، مع وضع جداول الامتحان بكل إدارة تعليمية .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 9 يناير وتنتهي في 25 يناير 2023 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي

ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.