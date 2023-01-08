تضامن أسيوط: انتشال 7 جثث فى حادث انهيار منزل بمنطقة قلتة بحى غرب

كتب الأمير نصرى

قال مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن بأسيوط: نعزى أهالينا فى حادث ا نهار منزل بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب أسيوط وربنا يشفى المصابين، موضحا: تلقينا بلاغا بانهيار المنزل فى تمام الرابعة والنصف، وتم انتشال 7 جثث وتوفيت سيدة بعد وصولها المستشفى بنصف ساعة، لافتا إلى أن سيدة مسنة وفتاة خرجتا من المستشفى فى حالة جيدة.

أضاف مجدى نجيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، تم التواصل مع وزيرة التضامن، وسيتم صرف 50 ألف جنيه للمتوفى إذا كان رب أسرة و25 ألف جنيه إذا كان فردا، وصرف 1000 جنيه للمصاب فى المستشفى خلال تواجده 24 ساعة، موضحا أن الوزارة توفر مبيت لمن لم يكن لديه منزل بديل، كما لدينا مركز الإغاثة الذى يقوم على ذلك.

و قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تشكيل لجنة برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها مسئولى الشئون القانونية بالمحافظة ومديرية الاسكان لمعاينة موقع حادثة المنزل المنهار بحى غرب وجميع عقارات منطقة قلتة بحى غرب أسيوط، لبيان سلامتها الانشائية ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، وذلك على خلفية حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بحى غرب وأسفر عن 2 مصابين و6 متوفين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة صباح اليوم يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض، وانتقل محافظ اسيوط وقيادات المحافظة إلى موقع الحادث لمتابعة رفع الانقاض وانقاذ سكان المنزل المنهار وانتشالهم من اسفل الانقاض وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعى وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردون أمنى حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.