تشكيل لجنة لمعاينة وفحص المنزل المنهار بحى غرب أسيوط وجميع عقارات المنطقة

أسيوط - هيثم البدرى

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تشكيل لجنة برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها مسئولى الشئون القانونية بالمحافظة ومديرية الاسكان لمعاينة موقع حادثة المنزل المنهار بحى غرب وجميع عقارات منطقة قلتة بحى غرب أسيوط، لبيان سلامتها الانشائية ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، وذلك على خلفية حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق بحى غرب وأسفر عن 2 مصابين و6 متوفين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة صباح اليوم يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض، وانتقل محافظ اسيوط وقيادات المحافظة إلى موقع الحادث لمتابعة رفع الانقاض وانقاذ سكان المنزل المنهار وانتشالهم من اسفل الانقاض وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وفريق الاغاثة التابع للتضامن الاجتماعى وسرعة انقاذ السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردون أمنى حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة تضم فى عضويتها من تراه من ذوى الاختصاص لسرعة انجاز عملها فى فحص العقارات السكنية بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط ومراجعتها وبيان سلامتها الانشائية حفاظاً على ارواح المواطنين والعرض بتقريرها فى اسرع وقت لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.

كما اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لمصابى الحادث الذين تم نقلهم لمستشفى الايمان العام لتلقى العلاج، معلناً تقديم الدعم لهم ولأسرهم على تجاوز الأزمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء، كما نعى ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الاليم، مقدماً خالص التعازى والمواساة لأسرهم داعياً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين ووفاة 6 أخرين تم انتشالهم من أسفل الانقاض من سكان المنزل وتم نقل المصابين إلى مستشفى الايمان العام والمتوفيين إلى مستشفى أسيوط العام وجارى تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان، ورفع كافة الانقاض، موجهاً الشكر لقوات الحماية المدنية والاسعاف ورجال وحدة الانقاذ السريع والحملات الميكانيكية بالمراكز والاحياء وقوات مديرية أمن أسيوط التى شاركت فى جهود الانقاذ لتفانيهم فى عملهم لإنقاذ أرواح المواطنين.