إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق المطار بسوهاج

سوهاج – محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، 6 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، ما بين سحجات وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر وقوع تصادم على طريق مدخل مطار سوهاج الدولى، تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب بالطريق قبل مدخل القطار ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

والفحص تبين من خلال المعاينة الأولية والتحريات وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بمدخل مطار سوهاج الدولى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ا . ع. ت 45 سنه بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة م . أ . ز 37 سنة بإشتباه بكسر بالزراعة الأيسر، وإصابة أ . ش . م 35 سنة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ش . ع . ت 27 بإشتباه كسر بالسعد الأيسر، وإصابة و .ص . م 34 سنة بكسر الساق اليمنى، وإصابة م . ش . ع 28 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليسرى تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل يستقله عمال، نتج عن حادث التصادم إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، تم الدفع بقوات المرور إلى مكان الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقف جزئيا.