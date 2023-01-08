إصابة 6 أشخاص بسبب تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل فى أخميم بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل يستقله عمال، نتج عن حادث التصادم إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، تم الدفع بقوات المرور إلى مكان الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق، بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على إحدى الطرق بدائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج ووجود مصابين، وأنتقلت الأجهزة المعنية إلى وقوع الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة والتحريات التي تمت بمعرفة الأجهزة الأمنية بوقوع المصادمة بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية تروسيكل على الطريق بدائرة مركز شرطة أخميم نتج عن التصادم إصابة م . ع . م 14 سنة بكسر بالساق اليسرى، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ع . غ . ف 14 سنة بكسر بالساق اليمني، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ع. ب . م 33 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى و كسر بالساق اليمني، وإصابة م . ع . ح 40 سنة، بإشتباه نزيف بالبطن والمخ، وإصابة ي. . ص. ح 14 سنة بإشتباه كسر بالساقين وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س . ض . م . 45 سنة بإشتباه كسر بقاع الجمجمة تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزيا وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق فى الواقعة.