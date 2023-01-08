مصرع عامل بطلق نارى فى تجدد خصومة ثأرية بدار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 17 سنة، يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، مصرعه وذلك على إثر إصابته بطلق نارى بالرأس بسبب خلافات الثأر، تم نقل الجثة لمستشفى المركزى بدار السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بمصرع عامل إثر إصابته بطلق نارى بالرأس أخذا بالثأر دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة، وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس باحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق ورئيس مباحث وحدة مباحث دار السلام، بوصول المدعو بدر ع ف ع ح 17 سنة عامل إلى المستشفي المركزي "جثة هامدة" إثر إصابته ويقيم دائرة مركز دار السلام " بطلق ناري بالرأس ".

وبسؤال عمه المدعو معروف ف ع ح 43 سنة سائق ويقيم بذات الناحية، اتهم المدعو السيد ص ا م 43 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية بإطلاق عيار صوب نجل شقيقه من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لوفاته.

توصلت التحريات أيضا إلي وجود خلافات سابقة بين العائلتين نتج عنها مقتل نجل عمومة المتهم المدعو عبد الوكيل م ع ح 14 سنة طالب ويقيم بذات الناحية إثر إصابته " بطلق ناري بالصدر"، واتهم في مقتله والد المجني عليه المذكور المدعو عزت ف ع ح 56 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن بندقية آلية وعدد "5" طلقات، وبإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.