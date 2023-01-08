اليوم السابع
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ألمانيا تضبط متهما بالتخطيط لهجوم إرهابى بعد إبلاغ مخابرات دولة صديقة

الأحد، 08 يناير 2023 12:30 م
ألمانيا تضبط متهما بالتخطيط لهجوم إرهابى بعد إبلاغ مخابرات دولة صديقة الشرطة الالمانية
كتبت: هناء أبو العز

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ألقت السلطات الألمانية، صباح اليوم، القبض على شخص متهم بالتخطيط لهجوم إرهابى، في مدينة كاسترو بروكسيل، بعد قيام جهة استخبارات صديقة بالإبلاغ عن الرجل.
 
وقال المدعي العام في دوسلدورف إن الرجل بحيازته مواد سامة مثل السيانيد والريسين ومدرجة رسميًا في ألمانيا ضمن الأسلحة البيولوجية، حيث من الممكن أن قنبلة معبأة بالكرات الفولاذية والريسين يمكن أن تسببت في مقتل 200 شخص.
 
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن موظفين من هيئة مكافحة الأمراض الفيدرالية ومعهد روبرت كوخ والشرطة الجنائية الفيدرالية متورطون في الواقعة لكن التحقيقات لم تكشف التفاصيل حتى الآن.
 
وذكر تقرير عن محطة الإذاعة العامة الإقليمية في WDR أن المحققون أحاطوا منزل المتهم في حوالي منتصف ليل السبت لتفتيش مسكن الشاب البالغ من العمر 32 عامًا في كاستروب روكسيل، على بعد حوالي 15 كيلومترًا شمال غرب دورتموند، مرتدين بدلات واقية.
 
وتم تطويق منطقة واسعة حول الموقع حيث تم نشر وحدة كبيرة من ضباط الشرطة ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ في الموقع، وتم وضع الأدلة في حاويات زرقاء ونقلها إلى موقع إزالة التلوث الذي أقامته خدمات الإطفاء . 
 
وقال المحققون إن المتهم كان يخطط مع آخرين  لعمل عنف خطير يشكل خطرا على الدولة، وكان  مكتب التحقيقات الفيدرالي يراقب الرجل لأيام ، بعد تلقي تحذير من "وكالة استخبارات صديقة".
 
 
 
 

ألمانيا

حادث ارهابى

أسلحة بيولوجية

هجوم ارهابى

قنبلة يدوية



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