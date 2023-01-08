أفضل الطرق للوقاية من إصابات الجمباز.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

إذا كنت أنت أو طفلك لاعب جمباز، فأنت تعلم كيف يمكن للجمباز دفع الحدود الجسدية للقوة والتوازن والمرونة، وينتهي الأمر بالعديد من الرياضيين في هذه الرياضة الصارمة بإصابة مرة واحدة على الأقل.

وحسب ما ذكره موقعWEBMED لا يمكن تجنب جميع الإصابات، ولكن هناك طرق للمساعدة في منعها، حيث تشارك أخصائية الطب الرياضي ماري شايفر، دكتوراه في الطب، التدريب الوقائي ونصائح التغذية للاعبي الجمباز.

تدريب على مدار العام للوقاية من إصابات الجمباز

روتينك التدريبي له تأثير كبير على نجاح موسم الجمباز الخاص بك، و يمكن أن تساعدك هذه النصائح على تجنب التعرض للإصابة.

قم بأنشطة أخرى في غير موسمها

الرياضة لها مواسم لسبب ما. تقول الدكتورة شايفر: "إن ممارسة نفس الرياضة طوال العام يزيد من مخاطر الإصابات الناتجة عن الإفراط في ممارسة الرياضة خلال غير موسمها ، مارس رياضة مختلفة، وإذا لم تكن مهتمًا بالرياضات الأخرى ، فكن نشيطًا ومارس الرياضة بدون جمباز لمنح جسمك فترة راحة ".

حافظ على قلبك في حالة جيدة

قلبك عضلة ، ويجب أن يكون في أفضل حالة للحصول على أفضل النتائج في الجمباز، تتطلب لاعبات الجمباز القدرة على التحمل وصحة القلب والأوعية الدموية الجيدة التمارين التي تجعل قلبك يضخ الدم مفيدة أثناء مواسم المنافسة وبينها".

تتضمن أمثلة تمارين القلب الجيدة ما يلي:

-ركوب الدراجات.

-تدريب متقطع عالي الكثافة (HIIT) .

-قيد التشغيل .

-سباقات السرعة.

-سباحة.

-عمل هذا الأساس

عضلات البطن وأسفل الظهر والوركين والحوض العضلات الأساسية هي نظام دعم جسمك. بدون قلب قوي ، تكون العضلات الأخرى في جسمك أكثر عرضة للإصابة.

إجراءات ما قبل المنافسة

من المرجح أن يصاب لاعبو الجمباز أثناء المنافسات أكثر من التدريب اتبع هذه الخطوات قبل كل لقاء لتقليل فرص الإصابة.

- ركز على التغذية

قبل التدريبات والمسابقات يحتاج لاعبو الجمباز إلى تزويدهم بالطعام المناسب اجمع بين الكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة والفاكهة مع مصدر للبروتين أو الدهون المكسرات وزبدة الجوز والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم تملأ الخيارات غير الثقيلة.

تناول وجبة صغيرة أو وجبة خفيفة قبل ساعتين من المناسبة يحتاج بعض لاعبي الجمباز إلى زيادة الكربوهيدرات خلال المنافسات الطويلة أو القوية أيضًا جرب لترى ما الذي يجعلك تشعر بتحسن تريد طعامًا يمنحك طاقة ولكنه ليس ثقيلًا جدًا.

- لاعبو الجمباز واضطرابات الأكل

يتعرض لاعبو الجمباز النخبة لخطر الإصابة باضطراب الأكل إذا كان لديك طفل يمارس رياضة الجمباز ، فراقب عاداته الغذائية اسأل طبيب طفلك عن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها طفلك وتحقق من العلامات التحذيرية لاضطراب الأكل، بما في ذلك:

-الانشغال بالطعام أو الحمية.

-الاهتمام الشديد بمظهر الجسم.

-تغيرات في المزاج.

-تقلبات الوزن لأعلى أو لأسفل.

-تغيرات الدورة الشهرية أو فواتها عند الإناث.

-الإغماء أو الدوخة.

إذا كنت تعتقد أن لاعبة الجمباز لديك علاقة غير صحية بالطعام ، فتحدث مع الطبيب على الفور يمكن أن تكون اضطرابات الأكل خطيرة وحتى مهددة للحياة.

- حافظ على رطوبتك

قد لا تكون رياضة الجمباز هي أكثر الرياضات تعرقًا ، لكن الماء لا يزال مهمًا للغاية. العضلات المصابة بالجفاف أكثر عرضة للإصابة، والجفاف يمكن أن يضر بتركيزك وقدرتك على التحمل.

تعتمد احتياجات ترطيب لاعب الجمباز على العمر وحجم الجسم ومستوى المنافسة و عادةً ما يكون الماء بمفرده أو الماء الممزوج بمشروب رياضي مثاليًا.

-ابدأ في الترطيب قبل التمرين بثلاث ساعات استمر في الشرب طوال فترة نشاطك وبعد ذلك. يعتبر لون البول مؤشرًا جيدًا على مدى ترطيبك، ويجب أن يكون لونه أصفر باهتًا وواضحًا تقريبًا.

غالبًا ما يحتاج لاعبو الجمباز الأصغر سنًا إلى تذكيرات للشرب ، لذا يجب على المدربين وأولياء الأمور مساعدتهم على التعود على هذه العادة

قم بإحماء عضلاتك

الإحماء المناسب مهم في الجمباز ويجب أن تكون جميع الأوتار والعضلات دافئة ، حتى لا تتعرض لإصابات من التمدد أو الشد السريع."

يشمل الإحماء بعض أمراض القلب لجعل القلب يضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ، يليه تمدد. وستستغرق عملية الإحماء 20 دقيقة على الأقل حتى تكتمل ، لذا حدد وقتًا للقيام بذلك قبل كل تدريب أو مسابقة".

يجب أن يكون لمدرب الجمباز روتين إحماء لكل رياضي عادة، تبدأ هذه الإجراءات بالمشي والتمدد الخفيف وتزداد شدتها مع ارتفاع درجة حرارة عضلاتك.